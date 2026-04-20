Il 25 aprile, presso l’auditorium Le Fornaci, si svolgerà l’evento intitolato “Democrazia a portata di mano”, promosso dalla Consulta Giovani. L’iniziativa invita alla partecipazione e alla riflessione sulla memoria storica legata alla festività. L’appuntamento si inserisce in un calendario di attività dedicate alla valorizzazione dei valori democratici e alla promozione della partecipazione civica tra i giovani.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Il 25 aprile, “ Democrazia a portata di mano ”. La Consulta Giovani promuove partecipazione e memoria all’auditorium Le Fornaci. Un’iniziativa che unisce teatro, storia e riflessione civile per celebrare il 25 aprile e ribadire il valore della partecipazione democratica, soprattutto tra le nuove generazioni. È questo lo spirito di “Democrazia a portata di mano”, l’evento organizzato dalla Consulta Giovani di Terranuova Bracciolini, in programma il 25 aprile alle ore 15.30 all’auditorium Le Fornaci. Il progetto si caratterizza per un originale adattamento teatrale che attraversa alcune delle pagine più significative...🔗 Leggi su Lanazione.it

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