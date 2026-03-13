Italia a Cardiff | il tris storico è a portata di mano

La nazionale italiana di rugby si prepara a giocare contro il Galles sabato 14 marzo alle 17.40 al Principality Stadium di Cardiff. La partita rappresenta una occasione importante per l’Italia di ottenere il terzo successo nel Sei Nazioni 2026, con l’obiettivo di completare un tris storico nel torneo.

La sfida decisiva si giocherà sabato 14 marzo alle 17.40 al Principality Stadium di Cardiff, dove la nazionale italiana di rugby affronta il Galles con l’ambizione storica di centrare un tris nel Sei Nazioni 2026. Dopo aver superato per la prima volta l’Inghilterra, gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada cercano di scrivere una pagina nuova nella storia del torneo, puntando su continuità tattica e gestione intelligente delle risorse umane disponibili. L’obiettivo è raggiungere tre vittorie nello stesso torneo, un traguardo mai toccato dall’ingresso dell’Italia nel Sei Nazioni nel 2000. La partita non sarà solo una prova tecnica ma un banco di prova per la crescita strutturale della squadra, che deve affrontare le dinamiche territoriali del rugby britannico in casa avversaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

