Roma travolge il Genoa | 3-1 Champions a portata di mano

Roma ha battuto il Genoa con un risultato di 3-1, avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. La partita ha visto i giallorossi dominare sul campo e ottenere una vittoria significativa nel campionato italiano. La squadra di casa ha segnato tre gol, mentre il Genoa ha trovato la rete una volta. La sfida si è conclusa con un risultato che cambia gli equilibri in classifica.

La sfida tra Genoa e Roma si è conclusa con un esito che ribalta le aspettative iniziali, segnando una svolta decisiva per entrambe le squadre in questo campionato. Il risultato finale vede la Roma trionfare sul campo del Genoa con il punteggio di 3-1, confermando la propria ambizione nei confronti della zona Champions League. Questa vittoria permette ai giallorossi di mantenere la pressione sui diretti rivali per i posti europei, mentre il Genoa deve ora preoccuparsi della lotta contro la retrocessione. Il match ha protagonisti come Soulé, Koné e Ferguson realizzare le reti vincenti per la squadra capitolina, dimostrando efficacia nel momento cruciale dell'incontro.