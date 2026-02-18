LIVE Novara-Scandicci 2-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 25-21 l’Igor vince anche il secondo set

Novara ha vinto il secondo set contro Scandicci nella partita di Champions League di volley femminile, grazie a una rete di Slash dopo il servizio di Tolok. La squadra di casa ha preso subito il comando, portandosi avanti con un punteggio di 25-21. Durante il set, l’Igor ha mostrato una difesa solida e un attacco efficace, che ha messo sotto pressione le ospiti. La partita prosegue con entusiasmo, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni scambio di gioco. La sfida tra le due squadre continua senza sosta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 In rete il servizio di Tolok 3-2 Slash di Squarcini dopo il servizio di Tolok. 2-2 Tolok piega le mani del muro dalla seconda linea. 1-2 Mani fuori di Antropova dalla seconda linea 1-1 Mani out di Ishikawa da posto 4. 0-1 Antropova piega le mani del muro TERZO SET Fino ad ora partita quasi perfetta per Novara che sta forzando molto dalla linea dei 9 metri, accettando qualche errore in più ma mettendo in difficoltà la ricezione di Scandicci con Ognjenovic quasi sempre costretta a giocare lontana da rete. 25-21 Tolok finge l’attacco a tutto braccio ma alla fine appoggia il pallone verso zona 6. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Novara-Scandicci 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-21, l’Igor vince anche il secondo set LIVE Novara-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-22, l’Igor vince il primo setIl match tra Novara e Scandicci si è acceso dopo un’azione di Tolok, che ha portato l’Igor avanti nel primo set con un diagonale preciso da posto 2. LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Antropova decisiva nel secondo set, 23-25La partita tra VakifBank Istanbul e Scandicci si conclude con il successo delle toscane per 0-2 nella Champions League femminile. Supercoppa 2025 Final! - Milano vs. Conegliano | Full Game from VBTV Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo; Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano in Diretta Streaming | DAZN IT; LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby italiano ai playoff!; Igor Gorgonzola Novara - Sport Lisbona e Benfica in Diretta Streaming | DAZN IT. DIRETTA/ Novara Scandicci (risultato 0-0) video streaming tv: comincia il derby! (oggi 18 febbraio 2026)Diretta Novara Scandicci streaming video tv: derby in Champions League per l'andata dei playoff, sarà una sfida davvero interessante. ilsussidiario.net LIVE Novara-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby italiano ai playoff!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Igor Gorgonzola ... oasport.it «Solo una tra Novara e Scandicci potrà continuare il cammino europeo. » Questa è la sfida che oggi tiene banco nella pallavolo femminile: appuntamento alle 18 al PalaIgor, dove le due formazioni italiane si giocano l’andata dei playoff, trasmessa su Sky Spo facebook Pallavolo Champions F - Novara ospita Scandicci: tutta da vedere la sfida tra Tolok e Antropova x.com