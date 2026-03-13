Igor Agil Volley | secondo e quarto posto territoriale per due squadre U16

Due squadre dell'Igor Agil Volley si sono qualificate per le Final Four territoriali under 16, conquistando rispettivamente il secondo e il quarto posto nel torneo regionale. Entrambe le formazioni hanno concluso la fase finale con risultati positivi, dimostrando il buon livello di competitività raggiunto nel campionato. Le squadre si preparano ora alle prossime sfide in vista delle finali.

Due squadre alle Final Four territoriali U16: un secondo e un quarto posto per le formazioni targate Igor Agil Volley. Le partite si sono disputate domenica 8 marzo e sono state organizzata dalla nostra società fra PalaIgor e PalaAgil. Secondo posto finale per l’Under 16 Regionale di Valeria Alberti: le Igorine hanno vinto la semifinale contro Valenza 2-0 (25-19; 26-24; 25-16) e hanno poi battagliato nella finalissima contro Sammaborgo cedendo 1-3 (25-22; 20-25; 15-25; 19-25). La squadra, dopo aver iniziato con grade carattere, ha subito il rientro di Sammaborgo ed è stata una battaglia. Secondo e terzo set in rincorsa e quarto set rimontato con i dettagli finali a fare la differenza a favore delle avversarie. 🔗 Leggi su Today.it

