Un giovane è rimasto coinvolto in un incidente in località Massa di Faicchio, scivolando per oltre 50 metri in un burrone. La sua posizione inizialmente non era chiara, rendendo complicate le operazioni di soccorso. Dopo alcune ore di ricerca, è stato individuato e messo in salvo. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione in località Massa di Faicchio, dove un ragazzo è scivolato in un burrone per oltre 50 metri, senza riuscire a fornire indicazioni precise sulla propria posizione. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme, supportati dalle squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Benevento, specializzate nei soccorsi in ambienti impervi. Proprio grazie al telefono cellulare del giovane, i soccorritori sono riusciti a localizzarlo con maggiore precisione nonostante le difficoltà del territorio. Raggiunto il punto, il ragazzo è stato recuperato con tecniche specifiche e riportato in superficie, per poi essere affidato al personale sanitario per le cure del caso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scivola in un burrone per oltre 50 metri, giovane localizzato e tratto in salvo

Notizie correlate

Frana Niscemi, l'aerea rossa si allarga: fronte di 4 km, burrone di oltre 50 metri e case inagibili«Il fenomeno si e presentato in tutta la sua drammaticita: fronte di oltre 4 km, la frana ha creato un burrone di oltre 50 metri, ha colpito un...

Giovane finisce con l'auto in un burrone: disperato tentativo di metterlo in salvoHa perso il controllo dell'auto, forse per il fondo stradale reso viscido e scivoloso dalla pioggia, ed ha sfondato il parapetto precipitando nel...

Panoramica sull’argomento

Escursionista scivola sulla neve e ruzzola nel burrone: recuperato con l'elicotteroL'uomo nel pomeriggio di venerdì 6 marzo stava affrontando una camminata nella zona del bivacco quando, scendendo lungo il sentiero, è scivolato sulla neve ruzzolando nel burrone per qualche decina di ... ilgazzettino.it

Mucca scivola in dirupo vicino Roma e resta intrappolata per tre giorni. Il pastore e proprietario lancia l'Sos. «Ecco come è stata salvata»La sfida di ieri è stata una lotta contro il fango e la vegetazione che sembrava inghiottire ogni speranza. La mucca era finita giù in un compluvio profondo, un burrone reso ancora più insidioso dalle ... ilmessaggero.it