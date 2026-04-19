Un giovane di 25 anni è deceduto nel sonno a Salerno. Le autorità stanno valutando se la causa possa essere stata un’ischemia cerebrale che avrebbe colpito il ragazzo durante la notte. La famiglia ha richiesto l’autopsia per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e conoscenti, mentre le indagini continuano per accertare le cause precise della morte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe essere stata un’ ischemia celebrale che lo ha colpito nel sonno ad aver stroncato la vita del venticinquenne Fabio Iavarone. La tragedia si è consumata nella notte appena trascorsa. Il giovane, che la sera precedente non aveva manifestato alcun malessere, è stato rinvenuto dai familiari nella sua stanza. Immediata la richiesta di aiuto ai soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Saranno gli accertamenti disposti dalle autorità competenti a fornire un quadro più preciso su quanto accaduto. Intanto, tra amici e conoscenti prevalgono incredulità e dolore per una perdita così improvvisa. I funerali si terranno lunedì 20 aprile alle 9.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma a Salerno, Fabio muore nel sonno a 25 anni

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