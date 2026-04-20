Identikit Pignotti - Hogre

Lamberto Pignotti, uno dei fondatori del Gruppo 70, e l'artista anonimo Hogre, riconosciuto tra i principali esponenti del subvertising a livello mondiale, saranno i protagonisti della mostra intitolata “IDENTIKIT” presso la galleria Bianco Contemporaneo di Roma. La rassegna presenta le opere dei due artisti e sarà aperta al pubblico nelle prossime settimane. La mostra si concentra sulle pratiche artistiche di Pignotti e Hogre, offrendo uno sguardo sulle rispettive modalità espressive.

Lamberto Pignotti, tra i fondatori del Gruppo 70, e Hogre, street artist anonimo e tra i massimi esponenti internazionali del subvertising, saranno i protagonisti della mostra “IDENTIKIT”, che si terrà presso la galleria Bianco Contemporaneo, Roma.L’idea della mostra nasce dal dialogo tra i due.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Color Mentira”: Hogre porta a Roma l’arte della contro-pubblicità colombiana Muore a Pasqua, autopsia su PignottiNell’obitorio del ‘Madonna del Soccorso’ nel pomeriggio di ieri è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma di Fabio Pignotti, 47 anni di... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lamberto Pignotti e Hogre. Identikit; Roma: Hogre. Color Mentira. Il colore delle menzogne - Mostra Arte grafica nel Lazio; Roma: Serena Gandini. Archivio giallo - Mostra Arte contemporanea, Installazioni nel Lazio; Roma: Aleksandra Stefanovi?. The Cycle of Dragonflies - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio. Identikit Pignotti - HogreLamberto Pignotti, tra i fondatori del Gruppo 70, e Hogre, street artist anonimo e tra i massimi esponenti internazionali del subvertising, saranno i protagonisti della mostra IDENTIKIT, che si ... romatoday.it