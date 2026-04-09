Nella giornata di ieri, nel pomeriggio, presso l’obitorio dell’ospedale locale è stata effettuata l’autopsia sulla salma di un uomo di 47 anni originario di Acquaviva Picena. La morte è avvenuta a seguito di un malore improvviso nella sua abitazione durante la notte di Pasqua. La famiglia ha richiesto l’esame per chiarire le cause del decesso.

Nell’obitorio del ‘Madonna del Soccorso’ nel pomeriggio di ieri è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma di Fabio Pignotti, 47 anni di Acquaviva Picena, deceduto a seguito di un improvviso malore nella sua abitazione la notte di Pasqua. Il magistrato che si occupa del caso ha affidato l’incarico alla dottoressa Donatella Fedeli, di Castel San Pietro Terme (Bologna). A chiedere approfondimenti sulla causa del decesso sono stati i familiari della vittima, che ha lasciato la compagna e tre figli piccoli. La Procura della Repubblica di Ascoli ha acquisito le cartelle cliniche presso il reparto di cardiologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove Fabio Pignotti era stato ricoverato per una settimana a seguito di un infarto, dal quale era stato salvato dal personale sanitario della potes che aveva eseguito l’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muore a Pasqua, autopsia su Pignotti

Tragedia in carcere: muore detenuto, disposta l'autopsiaTragedia ieri nel carcere di Secondigliano dove è deceduto un detenuto appartenente al circuito AS1.

Neonato muore al Policlinico, aperta un'inchiesta e disposta l'autopsiaLa Procura della Repubblica di Modena ha aperto un fascicolo sulla morte di un neonato avvenuta nei primi giorni dell'anno al Policlinico, iscrivendo...

Temi più discussi: Muore a Pasqua, autopsia su Pignotti; Christian muore durante la grigliata di Pasquetta, disposta l'autopsia; Tragedia a Pasquetta nel Casertano, muore a 18 anni davanti al barbecue; Christian muore a 18 anni al barbecue di Pasquetta: disposta l'autopsia.

Muore a Pasqua, autopsia su PignottiNell’obitorio del ‘Madonna del Soccorso’ nel pomeriggio di ieri è stato eseguito l’esame autoptico sulla salma di Fabio Pignotti, ... msn.com

Christian muore durante la grigliata di Pasquetta, disposta l'autopsiaE’ stata disposta l’autopsia per far luce sulla morte di Christian Raucci, il 18enne morto a Casapulla nella giornata di Pasquetta. casertanews.it

Si accascia mentre gioca a tennis, 15enne muore per arresto cardiaco - facebook.com facebook

15enne muore mentre gioca a tennis x.com