IA e salute | rischio errore del 50% nelle diagnosi mediche

Uno studio condotto dall’Harbor-UCLA Medical Center ha analizzato l’affidabilità delle chatbot con intelligenza artificiale nel settore sanitario. I risultati mostrano che queste tecnologie commettono errori nelle diagnosi mediche in circa il 50% dei casi, indicando un margine di errore molto elevato. I ricercatori hanno esaminato come le risposte fornite da questi sistemi possano essere inaccurte o fuorvianti, sollevando preoccupazioni sulla loro applicazione clinica.

Uno studio condotto dall’Harbor-UCLA Medical Center evidenzia come le chatbot dotate di intelligenza artificiale falliscano nel fornire indicazioni mediche affidabili in un caso su due. La ricerca, che ha testato i principali modelli linguistici attraverso metodologie di apprendimento avversariale, mette in guardia contro l’uso di questi strumenti per diagnosi o consigli sanitari, rivelando la vulnerabilità dei sistemi di fronte a informazioni errate o manipolate. Il fallimento dei modelli linguistici tra diagnosi errate e disinformazione. L’affidabilità delle risposte fornite dalle interfacce conversazionali basate sull’IA risulta estremamente incerta quando il tema trattato è la salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

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