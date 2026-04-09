Salute e IA | 1 americano su 3 usa i chatbot per diagnosi e cure

Un recente sondaggio ha rivelato che circa un terzo degli adulti negli Stati Uniti ha usato chatbot alimentati dall’intelligenza artificiale nell’ultimo anno per cercare informazioni o consigli sulla propria salute. I dati mostrano come questi strumenti siano diventati parte delle consultazioni online, offrendo risposte su diagnosi, sintomi e possibili cure. La diffusione di questa tecnologia sta influenzando le modalità di accesso alle informazioni sanitarie tra la popolazione.

Un terzo degli adulti negli Stati Uniti ha utilizzato l’intelligenza artificiale per ottenere informazioni o suggerimenti riguardanti la propria salute fisica nell’ultimo anno, secondo i dati di un sondaggio KFF. Questa tendenza riflette una trasformazione radicale nel modo in cui pazienti e professionisti gestiscono il benessere personale, con aziende tecnologiche come OpenAI, Microsoft e Amazon impegnate a sviluppare strumenti specifici che vanno dalla generazione di note cliniche per i medici all’analisi dei dati biometrici domestici. L’accessibilità digitale contro le barriere economiche del sistema sanitario. La spinta verso l’adozione di assistenti virtuali non è solo dettata dalla curiosità tecnologica, ma risponde a necessità strutturali profonde. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute e IA: 1 americano su 3 usa i chatbot per diagnosi e cure L’IA tradisce: 8 su 10 chatbot aiutano a pianificareUn rapporto recente del Center for Countering Digital Hate ha messo in luce una minaccia silenziosa e pervasiva: otto dei dieci assistenti virtuali... San Valentino: 4 giovani su 10 chiedono consigli amorosi all’IA, l’1% si definisce “in relazione” con un chatbotL’Intelligenza Artificiale entra stabilmente nella sfera sentimentale della Generazione Z. 9 segnali di insulino resistenza che devi riconoscere SUBITO Argomenti più discussi: La Cina può battere gli Usa nella corsa tech? Sì, perché non è più soltanto la fabbrica del mondo; Anthropic supera ChatGPT, con Claude oltre 30 miliardi di ricavi; Indice di qualità dell'aria (AQI) di Ward e inquinamento atmosferico in USA; Farmaci, prezzi in aumento tra guerra e nuove regole Usa: l’allarme di Farmindustria. Futura Production. . BENESSERE E SALUTE - IN COLLEGAMENTO CON LA NOSTRA ENRICA GIUFFRIDA LA DOTTORESSA ELIANA LANZA, MEDICO ESTETICO E NUTRIZIONISTA, CHE CI PARLA DI COME STANNO CAMBIANDO LE NOSTRE ABITU - facebook.com facebook Niente rinunce, ma solo cura gentile verso se stessi per abbandonare le sovrastrutture de tran tran quotidiano e ripartire dal proprio benessere con carica e in piena salute. Una filosofia semplice che unisce la tradizione delle terme di Bagno Vignoni alla formu x.com