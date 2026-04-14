IA e salute mentale | il rischio di delegare diagnosi a ChatGPT

Il ministro per il digitale ha espresso preoccupazioni riguardo all’uso di sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT nel settore della salute mentale. Ha sottolineato che affidarsi a queste tecnologie senza regole precise può comportare rischi, soprattutto quando si tratta di supporto psicologico. La questione riguarda la possibilità di diagnosi e interventi automatizzati, sollevando dubbi sulla sicurezza e sull’affidabilità di tali strumenti in contesti così sensibili.

Il ministro per il digitale Karsten Wildberger ha lanciato un monito sulla gestione dei sistemi di intelligenza artificiale come ChatGPT, evidenziando i pericoli legati a un utilizzo privo di parametri rigorosi, specialmente in ambiti delicati quali il supporto psicologico. Il tedesco sottolinea la necessità di distinguere tra la capacità tecnica di fornire valore aggiunto e l’inadeguatezza di tali modelli nel formulare diagnosi mediche o gestire questioni complesse. I limiti tecnici tra utilità pratica e rischi per la salute mentale. L’analisi di Wildberger si concentra su una distinzione fondamentale: sebbene alcuni modelli siano estremamente efficaci in determinati settori specialistici grazie a un addestramento mirato, essi non possiedono l’autorità né la precisione necessaria per sostituire un professionista in ambito diagnostico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e salute mentale: il rischio di delegare diagnosi a ChatGPT IA e salute mentale, Google interviene sui limiti di Gemini(Adnkronos) – Google ha annunciato un aggiornamento strutturale di Gemini volto a ottimizzare il reindirizzamento degli utenti verso risorse di... IA e Salute Mentale: Studente Denuncia OpenAI per EpisodioChatGPT e Psicosi: Uno Studente Contro OpenAI in una Battaglia Legale Innovativa. Intelligenza Artificiale: strumento o protesi psichica