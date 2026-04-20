Un tribunale tedesco ha deciso il 2 aprile 2026 che convertire una fotografia protetta da copyright in un fumetto con l’uso dell’intelligenza artificiale non viola i diritti d’autore originali. La sentenza riguarda una causa in cui si contestava la trasformazione digitale di un’immagine protetta, ma la corte ha stabilito che questa operazione non costituisce una violazione. La decisione si basa sulla considerazione che l’uso dell’IA in questo contesto non altera i diritti dell’autore dell’immagine.

Un tribunale tedesco ha stabilito il 2 aprile 2026 che la trasformazione di una fotografia protetta da copyright in un fumetto tramite l’uso dell’intelligenza artificiale non costituisce una violazione del diritto d’autore originale. La decisione, registrata con il numero di caso I-20 W 226, scaturisce dalla controversia tra una fotografa specializzata in scatti subacquei di animali e un ex socio commerciale, il quale aveva utilizzato un software di IA per convertire un’immagine di un cane che effettuava immersioni in un’illustrazione in stile fumetto, pubblicandola successivamente sul proprio sito web. Il confine tra ispirazione digitale e copia creativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e copyright: la sentenza che trasforma le foto in fumetti

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