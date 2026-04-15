Durante il Festival della Finanza dedicato all’economia reale, si è svolta una tavola rotonda sul venture capital in cui un giovane studente universitario ha catturato l’attenzione del pubblico. La discussione si è concentrata sull’impatto delle nuove tecnologie e delle startup nel settore finanziario, con particolare attenzione all’influenza dell’intelligenza artificiale nel trasformare le idee innovative in progetti concreti. La presenza di diversi esperti ha arricchito il dibattito, offrendo spunti sul ruolo delle startup nell’economia moderna.

Durante il Festival della Finanza dedicato all’economia reale, un giovane studente dell’università Liuc di Castellanza ha attirato l’attenzione dei presenti durante la tavola rotonda sul venture capital. Francesco Rebasti, ventiduenne con una visione imprenditoriale già avviata, ha spiegato come l’intelligenza artificiale stia trasformando radicalmente il processo di creazione e verifica delle startup, permettendo di trasformare le intuizioni in realtà progettuali con una rapidità senza precedenti. Il percorso del giovane relatore è iniziato tra i banchi accademici per poi consolidarsi attraverso l’attività associativa. In questo senso, Rebasti ha evidenziato come l’associazionismo rappresenti il primo collegamento concreto tra gli studi universitari e il mondo del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e startup: la rivoluzione che trasforma le idee in progetti reali

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Nasce laboratorio dell’innovazione. Un incubatore di idee e progetti per startup e imprese di vallataCon l’apertura di “Casentino Tech Hub Resilia” (CTH Resilia), il nuovo spazio interamente dedicato all’innovazione tecnologica e alla crescita delle...

Leggi anche: A Manfredonia fino a 3.500 euro per i ragazzi che vogliono trasformare le idee in progetti