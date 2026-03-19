Kimbo lancia una nuova campagna di comunicazione rivolta ai cittadini del Lazio e di Roma. La campagna si sviluppa attraverso più soggetti e racconta le diverse miscele del suo assortimento, evidenziando la qualità e il patrimonio culturale dell’azienda. La creatività si svolge in un formato “on the road”, mostrando le varietà di caffè disponibili e il legame con il territorio.

La creatività si articola in una campagna multi-soggetto che racconta “on the road” le diverse miscele presenti nel vasto assortimento di gamma di Kimbo, la sua qualità, il suo patrimonio culturale. Per dare vita ad un racconto autentico, legato al rito del caffè e alla convivialità italiana, nel cuore di Roma, al Rione Prati, è stato allestito un Ma non è tutto. Kimbo conferma la sua presenza anche in quattro grandi centri commerciali - Completano l'investimento totale la presenza della campagna Kimbo presso il network X-TRACK della Metropolitana di Roma (nei punti di attesa dei passeggeri), ed una forte affissione tradizionale - a mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Kimbo dedica la sua nuova campagna di comunicazione ai cittadini del Lazio e di Roma

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