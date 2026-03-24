Arezzo, 24 marzo 2026 – Le vacanze di Pasqua rappresentano un momento prezioso da trascorrere insieme, ma anche un'occasione in cui i genitori sanno bene quanto possa valere una pausa. È da questa consapevolezza, raccontata con ironia e leggerezza, che nasce la nuova campagna di UCI Cinemas: un invito a vivere le festività al cinema, il luogo ideale dove ricaricarsi, senza però rinunciare al piacere di condividere grandi emozioni con tutta la famiglia. In linea con il tono e la personalità del brand, la campagna gioca su una verità universale: al cinema, mentre i bambini sono catturati dalle storie sul grande schermo, i genitori possono concedersi un momento di relax. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - UCI Cinemas Arezzo celebra la Pasqua con la nuova campagna di comunicazione

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