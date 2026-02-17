L’Adelaide di Sartorio torna in scena dopo oltre tre secoli al Teatro Goldoni

Il Teatro Goldoni di Venezia ospiterà una serata speciale il 28 febbraio e il 1° marzo, quando verrà rappresentato per la prima volta in oltre tre secoli “L’Adelaide” di Antonio Sartorio. La riproposizione di questa opera, composta nel 1672, rappresenta un momento importante per valorizzare il patrimonio musicale europeo e coinvolge un team di musicisti e storici che hanno lavorato a lungo per ricostruirla fedelmente. La rappresentazione si svolge in un teatro ricco di storia, che per la prima volta ospita un'opera così antica tornata in scena.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) A distanza di oltre tre secoli dalla sua unica messa in scena al Teatro San Salvador, l’opera torna in vita grazie a un ambizioso progetto di ricerca e produzione coordinato dal Conservatorio di Venezia, che ha curato l’edizione critica del manoscritto. L’Adelaide viene infatti presentata in una forma filologica quasi integrale. La trama, ambientata nel X secolo, narra le vicende eroiche di Adelaide di Borgogna tra intrighi di potere e prigionie. «Quest'opera merita di tornare protagonista sulle scene europee – dichiara il Maestro Diego Fasolis –.🔗 Leggi su Veneziatoday.it La Graticcia torna in scena con “Il Teatro Comico” di Carlo GoldoniLa compagnia La Graticcia riprende a calcare le scene con “Il Teatro Comico” di Carlo Goldoni. Leggi anche: Goldoni in scena al Teatro Masini con lo spettacolo “Gli Innamorati” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. Sartorio, tra il mito e la modernitàSe la Lamberti nella Storia dell’Arte non nega un pur avaro spazio all’artista, Argan nella sua Arte Moderna non ne fa neppure menzione, ritenendo più significative le esperienze di Toti Scialoja, di ... iodonna.it Giulio Aristide Sartorio e Il Poema della vita umanaVENEZIA - ''Vedrai, ci saranno delle cose felici, il ripiglio di molti temi si cari ai neo-platoni della nostra rinascenza. In alto (è la parte in via d'esecuzione) ci sarà la lotta della castità e la ... ansa.it Ieri Roberto Lachin è stato ospite del Teatro Goldoni di Venezia dove ha assistito a “Mirandolina”, una versione moderna e dark della celebre locandiera di Carlo Goldoni. Uno spettacolo intenso e coraggioso, capace di affrontare temi profondi e attuali co facebook Aperto il 158° Anno Accademico: al Teatro Goldoni la rettrice @TLippiello ha tenuto il suo ultimo discorso inaugurale descrivendo progetti, sfide, risultati e il contributo dell’Ateneo a Venezia Città Campus. Ospite il prof. Zhimin Chen, Vice President della @Fud x.com