Trenta ragazzi affiancheranno le forze dell' ordine per imparare la sicurezza stradale Come candidarsi

Trenta giovani di almeno 16 anni potranno, per una settimana, affiancare sul campo le forze dell'ordine, a Milano, con l'obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza stradale e della legalità. È la prima tappa di un progetto educativo del Ministero delle Infrastrutture, denominato “Giovani On The Road 2026” e realizzato insieme all'associazione Ragazzi On The Road, sul cui sito online ci si può candidare per partecipare. Ogni partecipante sarà accompagnato da una équipe educativa qualificata composta da psicologi, educatori e professionisti della prevenzione, a garanzia di un percorso strutturato, supervisionato e ad alto impatto formativo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

