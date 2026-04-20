I quattro ladri che vanno a rubare alla Lidl con una Bmw X1
Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, a Palazzolo sull’Oglio, quattro persone si sono introdotte in un supermercato a bordo di una BMW X1 con l’intenzione di compiere un furto. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno arrestato due dei soggetti, mentre gli altri due sono stati denunciati. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e senza ulteriori incidenti.
Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, a Palazzolo sull’Oglio un tentato furto in supermercato è terminato con due arresti (e altri due denunciati) da parte dei carabinieri.Tutto è iniziato all’interno della Lidl di viale Europa, dove il responsabile del punto vendita ha notato una coppia.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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