I quattro ladri che vanno a rubare alla Lidl con una Bmw X1

Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, a Palazzolo sull’Oglio, quattro persone si sono introdotte in un supermercato a bordo di una BMW X1 con l’intenzione di compiere un furto. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno arrestato due dei soggetti, mentre gli altri due sono stati denunciati. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e senza ulteriori incidenti.