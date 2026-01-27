Tentano di rubare un' auto i proprietari costringono ladri alla fuga

Nell’episodio di tentato furto a Scafati, i proprietari dell’auto sono riusciti a mettere in fuga i ladri. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo le indagini, raccogliendo testimonianze e dati per fare luce sull’accaduto.

L'episodio a Scafati, nello scorso weekend. I banditi avrebbero agito a bordo di un'auto noleggiata al nord Tentano di rubare un'auto a Scafati, vengono messi in fuga dai proprietari. I carabinieri della tenenza locale stanno indagando su una serie di dati raccolti in fase di denuncia, subito dopo l'episodio. I due avrebbero agito con un'auto presa a noleggio in Lombardia ma già avvistata anche in altre zone, come San Marzano sul Sarno e Angri. Un modo per eludere le indagini e commettere reati predatori, come furti e rapine. I due avevano preso di mira un'auto di grossa cilindrata, di proprietà di un imprenditore.🔗 Leggi su Salernotoday.it

