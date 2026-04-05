I 70 anni del Panathlon Novara | i primi appuntamenti

Il Panathlon Novara si prepara a celebrare i suoi settant’anni di attività. Fondato il 6 aprile 1956, è il primo club del Piemonte dedicato alla promozione dello sport e ai valori che lo accompagnano. Nei prossimi giorni sono previsti i primi eventi per ricordare questa lunga storia, che ha coinvolto generazioni di appassionati e professionisti nel territorio.

Il Panathlon Novara si appresta a festeggiare settant’anni di sport e passione. Si tratta del primo club del Piemonte, nato il 6 aprile 1956. Dodici i soci fondatori: Piero Beretta, Carlo Besana, Elia Binotti, Roberto Di Tieri, Giuseppe Fortina, Andrea Gorla, Gianni Mariggi, Battista Morandi, Gualberto Pasteris, Guido Rosci, Carlo Torgano e Augusto Zweifel. La prima presidenza toccò a Marco Adolfo Boroli. Il consiglio direttivo, presieduto oggi da Carlo Accornero, sta elaborando una serie di iniziative per coinvolgere la città è trasmettere lo spirito del Panathlon: ambasciatore dello sport quale contributo all’emancipazione dell’uomo. La prima iniziativa è l’annullo filatelico, in collaborazione con Poste italiane, previsto dalle 10 alle 16 dell’11 aprile prossimo, nel cortile del Broletto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Panathlon Imperia-Sanremo: Masin confermato Presidente, club guarda al 70° anniversario nel 2028.Panathlon Club Imperia-Sanremo: Rinnovo della Leadership e Prospettive per il Settantesimo Anniversario Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha... Leggi anche: Buon compleanno al Prof. Pino Giuditta: tanti auguri per i tuoi primi 70 anni