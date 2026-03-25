Nel cortometraggio prodotto da Officine IED, si racconta la giornata di un trentesimo compleanno in cui due amiche condividono un momento particolare. La protagonista decide di trascorrere il giorno con la sua migliore amica, con l’intenzione di rivelare una notizia importante e di ricevere un regalo insolito. La scena si svolge in una città italiana nel 2026, tra festeggiamenti e rivelazioni personali.

M ilano, 2026. Il giorno del trentesimo compleanno di Sara è arrivato e ha deciso di trascorrerlo con la sua migliore amica Lea, un po’ per festeggiare ma, soprattutto, per confessarle la sua partenza imminente. Sara non sa che Lea questo lo ha già scoperto e ha pure organizzato un piano per farla rimanere, una sorta di regalo che parte dall’inseguimento di uno strano furgone con la scritta: “Freeze”. Il racconto dei 30 anni di Officine IED vede protagoniste Celeste Dalla Porta e Valentina Romani, affiancate da Massimiliano Carastro ed Edoardo Maione con la regia di Niccolò Donatini. Leggi anche › Chi è Celeste Dalla Porta, la protagonista di “Parthenope” di Paolo Sorrentino › Valentina Romani: «Ho imparato a gestire gli tsunami emotivi» Crediti di Freeze. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due amiche, un segreto non detto e un regalo per i 30 anni davvero... bizzarro. Nel cortometraggio di Officine IED sui 30 anni

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Buongiorno chiedo consiglio per un weekend a Bologna.Alloggi, cosa vedere e se volessi abbinare una giornata al mare cosa mi consigliate di raggiungere con il treno Partiamo da Brescia e siamo due amiche con due adolescenti. - facebook.com facebook

Oggi sul blog due amiche e il ricordo di un giorno felice. Così: al volante. x.com