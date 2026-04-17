Il regalo di compleanno di Orlando 12 anni | due guanti speciali per i neonati dell’ospedale di Empoli

Per il suo dodicesimo compleanno, un ragazzo ha deciso di donare due guanti speciali destinati ai neonati dell’ospedale di Empoli, invece di ricevere regali. La scelta è stata fatta da lui stesso, senza scartare pacchi o scartare regali. Questo gesto ha coinvolto il suo desiderio di aiutare i più piccoli e di contribuire con un dono concreto all’ospedale locale.

Il giorno del suo dodicesimo compleanno, Orlando non ha strappato la carta regalo di nessun pacco. Non perché nessuno gli abbia voluto bene, ma perché lui stesso ha scelto così. Invece dei soliti doni, il bambino ha chiesto ai parenti e agli amichetti di fare tutti insieme una cosa diversa: aiutare i neonati più fragili dell'ospedale della sua città. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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