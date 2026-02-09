Sylvester Stallone festeggia i cinquant’anni di Rocky Balboa. Il film, che costò meno di un milione di dollari, ancora oggi è considerato un grande successo. Stallone scrisse la sceneggiatura e recitò il ruolo principale, senza grandi budget e con poche speranze all’inizio. Ora il film è diventato un’icona del cinema, conosciuto in tutto il mondo.

Costò meno di un milione di dollari, poco più che uno spot pubblicitario americano per un nuovo dentifricio. Per girarlo bastarono ventotto giorni, nemmeno un ciclo lunare, e per stenderne la prima sceneggiatura ne erano occorsi solamente tre. Chi la scrisse sarebbe diventato anche protagonista e coreografo del film, e se non proprio un anonimo era un attore semisconosciuto. La vicenda raccontava di un tizio a cui non fregava di cambiare il mondo negli anni in cui molti pretendevano di farlo, ma si limitava a riscattare la sua vita cercando di cogliere la prima e ultima chance per aprire il libro dei sogni che stava già buttando via. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I prodigi di Rocky Balboa: la favola di Sylvester Stallone compie cinquant’anni

Approfondimenti su Rocky Balboa

Sylvester Stallone ha richiesto la restituzione della celebre statua di Rocky Balboa, donata a Philadelphia nel 2006.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

ROCKY 7 : - Fan made Trailer | Sylvester stallone ( concept version)

Ultime notizie su Rocky Balboa

Argomenti discussi: Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana.

I prodigi di Rocky Balboa. Quattro soldi e un attore perdente, ma fu un trionfo. La favola di Sylvester Stallone compie cinquant’anni. L'articolo di Francesco Palmieri è sul Foglio del Weekend x.com

I prodigi di Rocky Balboa. Quattro soldi e un attore perdente, ma fu un trionfo. La favola di Sylvester Stallone compie cinquant’anni. L'articolo di Francesco Palmieri è sul Foglio del Weekend facebook