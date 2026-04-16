Sono state diffuse le prime immagini del nuovo film dedicato alla saga di Rocky, incentrato sul dietro le quinte del primo film della serie. Interpretato da Anthony Ippolito nel ruolo di Sylvester Stallone, il progetto ripercorre gli avvenimenti legati alla realizzazione del film originale. La produzione intende mostrare dettagli inediti e momenti di backstage, offrendo uno sguardo approfondito sulla nascita di un’icona del cinema.

Il film ripercorrerà il dietro le quinte del primo leggendario film della saga di Rocky scritto e interpretato da un allora praticamente sconosciuto Stallone I Play Rocky, il film che racconta la realizzazione dell'iconico film con Sylvester Stallone, ha fatto il suo ingresso trionfale a Las Vegas durante la presentazione di Amazon MGM Studios alla CinemaCon. Anthony Ippolito interpreta il giovane Stallone in questo dramma che racconta la vera storia hollywoodiana della realizzazione di Rocky: la storia di un attore sconosciuto che scommette su se stesso per diventare Rocky Balboa. La descrizione del trailer proiettato alla CinemaCon Il trailer mostrato durante il panel di Amazon MGM mostra Stallone (Ippolito) alle prese con la difficoltà di affermarsi come attore e che si dedica alla sceneggiatura .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Play Rocky: Anthony Ippolito è Sylvester Stallone nelle prime immagini del CinemaCon

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