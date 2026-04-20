I pantaloni bianchi si sono confermati un elemento chiave del guardaroba delle celeb tra minimalismo tailoring e accenti più decisi

Negli ultimi tempi, i pantaloni bianchi sono tornati protagonisti tra le star, che li indossano mescolando stili diversi. Alcune preferiscono un look minimalista, altre puntano su un taglio sartoriale più raffinato, mentre altre ancora evidenziano dettagli più distintivi. Questa versatilità li rende un capo versatile e spesso presente nelle scelte di outfit delle celebrità.

I pantaloni bianchi si sono confermati un elemento chiave del guardaroba contemporaneo, reinterpretati dalle celeb tra minimalismo, tailoring e accenti più decisi. Un capo neutro che si è prestato a letture diverse, oscillando tra eleganza essenziale e attitudine casual. Hailey Bieber ha scelto pantaloni ampi con coulisse, li ha abbinati a un top nero senza maniche e ha optato per uno styling sporty-chic, puntando su comfort e linee pulite. Katie Holmes ha scelto pantaloni bianchi ampi, li ha indossati con canottiera, trench scuro e ballerine nere, costruendo un equilibrio tra praticità e raffinatezza discreta. Bella Hadid ha optato per un’interpretazione più strutturata, ha indossato jeans dritti e ha abbinato un corsetto, trasformando il bianco in base per contrasti materici e proporzioni definite.🔗 Leggi su Amica.it

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Come Indossare i Pantaloni Bianchi dopo i 50 con Eleganza

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