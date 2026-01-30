Le donne delle corti hanno scelto il cappotto blu per le ultime occasioni pubbliche. È diventato un capo irrinunciabile, sempre presente nei loro outfit ufficiali. La scelta del colore e la cura nei dettagli dimostrano come il blu si sia consolidato come simbolo di eleganza e sobrietà nel guardaroba reale.

Il cappotto blu si impone come elemento essenziale del guardaroba royal, interpretato con coerenza, personalità e raffinata attenzione ai dettagli nelle ultime apparizioni ufficiali delle donne delle corti. In occasione di un impegno istituzionale legato all’agenda reale, Letizia di Spagna ha scelto un cappotto doppiopetto firmato Boss, dalle linee pulite e strutturate. Il look è stato completato da mocassini con tacco di Massimo Dutti e da una borsa a mano di Adolfo Dominguez, costruendo un insieme sobrio e funzionale, perfettamente in linea con il suo stile contemporaneo e pragmatico. Mary di Danimarca, in Estonia insieme al marito, ha optato per un capospalla doppiopetto Max Mara, aderente in vita, abbinato a un abito in tweed coordinato di Lasse Spangenberg. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il cappotto blu si impone come elemento essenziale del guardaroba royal, interpretato con coerenza e personalità

Il cappotto cammello rimane un elemento fondamentale del guardaroba, capace di adattarsi a diverse età e stili.

