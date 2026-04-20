I negoziati tra le parti si svolgono nella capitale di uno dei paesi coinvolti, con un secondo round previsto a breve. Questi colloqui rappresentano l’ultimo tentativo di evitare un ritorno alle ostilità tra gli Stati Uniti e l’Iran. La riunione si concentra su questioni legate alle tensioni tra le due nazioni e si svolge in un momento di crescente incertezza nella regione.

I negoziati di Islamabad, di cui a giorni ci dovrebbe essere il secondo round, sono l’ultima occasione per arrivare a una soluzione diplomatica dello storico conflitto tra USA e Iran: se dovessero portare a un nuovo nulla di fatto il ritorno della guerra sarebbe dietro l’angolo, insieme alle conseguenze devastanti per l’economia globale e alle perdite inaccettabili di vite umane.🔗 Leggi su Fanpage.it

AQUE MATE A IRÁN: Por qué China abandonó al régimen (Análisis Dr. Ruckauf)

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Se avvi le trattative e durante i colloqui bombardi Se lo fai 2 volte (giugno e febbraio) Se 2 tue navi militari passano in acque contese durante le trattative di Islamabad Se dai una prova di forza alla vigilia delle 4e trattative Se riempi i tuoi social di minacce Che x.com