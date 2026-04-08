Il 10 aprile, a Islamabad, in Pakistan, si terranno colloqui tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Iran. La giornata segue l’avvio di un cessate il fuoco di quindici giorni nel conflitto in Iran. La notizia viene comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità o sugli esiti delle trattative, che si svolgono in un momento di tensione tra le due nazioni.

Iniziato un cessate il fuoco di quindici giorni nella guerra in Iran. USA e Iran terranno colloqui venerdì 10 aprile a Islamabad, in Pakistan. È iniziato un cessate il fuoco nella guerra in Iran. L’agenzia di stampa Tasnim, affiliata ai pasdaran ha affermato che “Trump si è ritirato“. “Trump ha accettato le condizioni dell’Iran per porre fine alla guerra, dichiarato un cessate il fuoco di due settimane”, ha dichiarato la tv di Stato iraniana. “Gli USA sono stati costretti ad accettare la proposta in 10 punti dell’Iran, che include: un impegno fondamentale alla non aggressione, il mantenimento del controllo iraniano sullo Stretto di Hormuz,... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Guerra in Iran: colloqui tra USA e Iran il 10 aprile a Islamabad

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