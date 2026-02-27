A Ginevra si tiene un nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran, considerato l’ultima possibilità di evitare una escalation militare nella regione. Secondo fonti iraniane, Teheran afferma che gli Stati Uniti non chiedono troppo per raggiungere un accordo. La diplomazia tra le due nazioni si svolge in un momento di tensione crescente, con l’obiettivo di trovare una soluzione pacifica.

A Ginevra l’ultima occasione per evitare una nuova guerra in Medio Oriente. Se gli Stati Uniti voglio un accordo non chiedono troppo, dice Teheran. Resta il no ad un negoziato sui missili atomici. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Colloqui Usa-Iran, ultima occasione per evitare una guerra

Ginevra: l’ultima chance per evitare la guerra Iran-USAL'ex vice presidente iraniano per gli Affari Strategici, Sasan Karimi, lancia un messaggio di cautela e speranza in vista dei cruciali colloqui di...

Usa e Iran all’ultima chance per evitare la guerra. Ma il vertice previsto a Ginevra è già a rischio flopSe il buongiorno si vede dal mattino, allora quella odierna sarà una giornata carica di tensione, con il nuovo round negoziale tra Usa e Iran per...

Colloqui Usa-Iran, ultima occasione per evitare una guerra

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Colloqui USA-Iran: ultima chance? - ISPI; A Ginevra al via il terzo giro di colloqui Usa-Iran. L'Oman: 'Apertura senza precedenti a nuove soluzioni'; Iran, dubbi Usa e pressing su Trump: perché l'attacco è un rischio per Washington; Ginevra ospita colloqui USA-Iran e negoziati sull’Ucraina.

Ultimo round a Ginevra: come i colloqui potrebbero prevenire un attacco Usa all'IranA Ginevra si gioca una partita delicata: da un lato la proposta iraniana per sospendere parte dell'arricchimento, dall'altro la minaccia di misure militari e nuove sanzioni. È davvero l'ultima opportu ... notizie.it

Iniziati a Ginevra i colloqui indiretti fra Usa e Iran per evitare la guerraGINEVRA - Sono iniziati a Ginevra il terzo round di colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, mediati dall'Oman, riferisce una fonte diplomatica. ansa.it

#Iran- #Usa, #Araghchi: progressi molto significativi nei colloqui x.com

#Iran-#Usa, #Araghchi: progressi molto significativi nei colloqui - facebook.com facebook