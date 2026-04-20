I Monti Dauni fuori dalla Provincia la ‘scoppola’ di Forza Italia e il protagonismo di Orta Nova

In una recente tornata elettorale, i Monti Dauni sono rimasti fuori dalla provincia di Foggia, mentre Forza Italia ha subito una battuta d’arresto significativa. Nel frattempo, il ruolo di Orta Nova si è fatto più evidente nel panorama politico locale. Il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, si mostra soddisfatto dei risultati ottenuti, partecipando attivamente alle dinamiche elettorali di questa fase.