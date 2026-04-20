I Monti Dauni fuori dalla Provincia la ‘scoppola’ di Forza Italia e il protagonismo di Orta Nova
In una recente tornata elettorale, i Monti Dauni sono rimasti fuori dalla provincia di Foggia, mentre Forza Italia ha subito una battuta d’arresto significativa. Nel frattempo, il ruolo di Orta Nova si è fatto più evidente nel panorama politico locale. Il presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, si mostra soddisfatto dei risultati ottenuti, partecipando attivamente alle dinamiche elettorali di questa fase.
È al settimo cielo il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, che ormai ci prova gusto ad ogni competizione elettorale. “È un risultato straordinario”, afferma ai microfoni di FoggiaToday all'indomani delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale.Secondo i suoi calcoli.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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