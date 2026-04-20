I festeggiamenti per i 100 anni di Anita insieme a familiari amici e istituzioni

Sabato si è svolta una cerimonia al Giardino d’Inverno del Centro Servizi Stefano Bertacco di Verona, in occasione del centesimo compleanno di una donna. La giornata è stata caratterizzata dalla presenza di familiari, amici, operatori e rappresentanti delle istituzioni, tutti riuniti per celebrare questo traguardo speciale. L’evento ha visto momenti di condivisione e affetto, con la festeggiata al centro dell’attenzione.

Una giornata carica di emozione e affetto quella vissuta sabato presso il Giardino d’Inverno del Centro Servizi Stefano Bertacco, a Verona, dove si sono festeggiati i 100 anni della signora Anita Malin, circondata dall’abbraccio di operatori, familiari, amici e di tutte le persone che in questi.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate 100 giorni alla maturità. A 19 anni cade nel porto dopo i festeggiamentiNotte movimentata al porto di Rimini dove un ragazzo di 19 anni è caduto nelle acque del porto canale, forse dopo aver ecceduto con l’alcol. Labico celebra i 100 anni di Lorenza Marcelli: due giorni di festeggiamenti tra memoria e affettiPer onorare un intero secolo di vita, sono stati organizzati due giorni di eventi che hanno saputo intrecciare il solenne riconoscimento... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Eleganza e dolcezza: i festeggiamenti per i 100 anni di Anita Malin; Non c’era altra scelta, non era un voto all’interno di una democrazia. Una torta speciale e gli auguri del sindaco per i 100 anni di AnitaFesta al Giardino d'Inverno del Centro servizi Stefano Bertacco per i 100 anni di Anita Malin: presente anche il sindaco Tommasi. veronaoggi.it