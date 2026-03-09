Labico celebra i 100 anni di Lorenza Marcelli | due giorni di festeggiamenti tra memoria e affetti

Labico ha organizzato due giorni di festeggiamenti per celebrare i 100 anni di Lorenza Marcelli, nata l’8 marzo 1926. La comunità si è riunita per rendere omaggio a questa ricorrenza speciale, condividendo momenti di festa e ricordo. L’evento ha coinvolto familiari, amici e residenti, che hanno partecipato alle celebrazioni dedicate a questa importante tappa di vita.

Per onorare un intero secolo di vita, sono stati organizzati due giorni di eventi che hanno saputo intrecciare il solenne riconoscimento istituzionale al calore degli affetti familiari. Un traguardo eccezionale ha unito la comunità di Labico in un fine settimana di profonda emozione. Il paese ha reso omaggio a Lorenza Marcelli, nata l'8 marzo del 1926, che ha appena soffiato su ben cento candeline. Per onorare un intero secolo di vita, sono stati organizzati due giorni di eventi che hanno saputo intrecciare il solenne riconoscimento istituzionale al calore degli affetti familiari. Le celebrazioni hanno preso il via sabato nel cuore di Labico, all'interno della cornice di Palazzo Ex Eca. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Messina celebra Antonina De Luca: 100 anni di vita tra storia, resilienza e rinascita della città.Un Secolo di Vita a Messina: Antonina De Luca Compie 100 Anni, un Omaggio alla Memoria della Città Messina ha celebrato ieri, 15 febbraio 2026, un... Leggi anche: Messina festeggia con la signora Maria: 100 anni di vita tra sorrisi, memoria e comunità