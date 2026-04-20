Una petizione che chiede di sospendere l’accordo con Israele ha evidenziato divisioni tra i paesi europei. Mentre alcuni governi si sono pronunciati pubblicamente, altri sono rimasti in silenzio o hanno adottato posizioni diverse. La vicenda si inserisce nel quadro di una crescente attenzione delle istituzioni europee sulle questioni legate alla regione mediorientale. Parallelamente, a Parigi si tiene un vertice dedicato alla strategia dell’Europa nello stretto di Hormuz.

di Pietro Francesco Maria De Sarlo La Stampa: “Parigi, vertice su Hormuz: l’Europa prova a muoversi unita”. Il Sole 24 Ore: “Hormuz, iniziativa europea per la sicurezza dello Stretto”. Corriere della Sera: “Vertice di Parigi, l’Europa cerca una linea comune sul Medio Oriente”. Avvenire: “Hormuz, l’Europa si affaccia sulla crisi”. Così alcuni tra i principali quotidiani italiani hanno raccontato l’incontro organizzato a Parigi da Macron e Starmer con un gruppo di Stati e organizzazioni per far fronte alla crisi di Hormuz. Già qui c’è un primo problema. Non esiste neppure un numero concorde dei partecipanti: a seconda delle fonti si va da 35 a 50.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I dati della petizione per sospendere l’accordo con Israele mostrano un’Europa spaccata

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