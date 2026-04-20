I Cpr in Albania funzionano e la sinistra è livida di rabbia | Pagliacciata Quando saremo al governo li chiuderemo

I centri di permanenza in Albania sono attivi e funzionanti, secondo quanto dichiarato dalla leader di un partito di destra, che ha visitato il centro di Gjader. Attualmente il centro ospita 82 persone, con una capienza di circa 96, e risulta operante a pieno regime. La visita ha suscitato reazioni contrarie da parte di esponenti di sinistra, che hanno definito l’evento una “pagliacciata” e hanno annunciato l’intenzione di chiudere i centri una volta al governo.

I centri in Albania “Fun-zio-ne- ran-no”. Risuonano le parole pronunciate dalla leader di Fdi. Con 82 persone e la capienza di circa 96, il Cpr di Gjader dove si è recata la delegazione di FdI è a pieno regime. Ma contro 0gni evidenza la sinistra prosegue nella sua opera di demolizione del modello Albania, apprezzato e imitato in Europa. E sul punto di essere “esportato” in Africa. I centri per il rimpatrio in Albania tornano al centro dello scontro politico dopo la visita della delegazione di Fratelli d’Italia a Gjader. Per la maggioranza i centri “funzionano”, mentre le opposizioni parlano di fallimento e spreco di risorse. L’opposizione è andata in tilt inanellando una serie di dichiarazioni rabbiose e scomposte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I Cpr in Albania funzionano e la sinistra è livida di rabbia: “Pagliacciata. Quando saremo al governo li chiuderemo” Notizie correlate Leggi anche: Altro che "flop" in Albania. La sinistra scopre i Cpr pieni Migranti, mazzata alla sinistra in Europa: sui rimpatri vince il modello Albania. La rabbia di Ilaria SalisMigranti e rimpatri veloci, vai col modello italiano, vai con la maggioranza Meloni. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: TG4: Migranti, dopo i verdetti contrari il Governo rilancia i Cpr in Albania Video; Cpr in Albania, Kelany (FdI): Molto più di un progetto pilota. E ora li faremo in Africa, ricadute sull’energia; Edi Rama: Molti Paesi europei ce l'hanno richiesto. Ma l'accordo sul Cpr vale solo per l'Italia; Migranti, Ruspandini (FdI): Cpr Albania funziona, il modello Meloni smentisce propaganda sinistra. Migranti, Kelany I centri in Albania funzionanoGJADER (ALBANIA) (ITALPRESS) - 'Una delegazione di Fratelli d'Italia oggi al CPR di Gjader per testimoniare che i centri funzionano così come ... notizie.tiscali.it Domani delegazione FdI al Cpr di Gjader, smentire narrazione distorta(ANSA) - ROMA, 19 APR - Domani una delegazione di Fratelli d'Italia si recherà in Albania per visitare il Centro di Permanenza per i Rimpatri ... notizie.tiscali.it “Da Gjader transitate 536 persone socialmente pericolose”. Il report dal Cpr albanese x.com “Da Gjader transitate 536 persone socialmente pericolose”. Il report dal Cpr albanese facebook