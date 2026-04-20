I Cesaroni stasera su Canale 5 | la bottiglieria in crisi e i sospetti su Carlo

Da tutto.tv 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata de I Cesaroni. La prima puntata, trasmessa il 13 aprile, ha registrato ascolti molto elevati. La narrazione si concentra sulla crisi di una bottiglieria e sui sospetti che coinvolgono un personaggio chiamato Carlo. La serie continua a seguire le vicende della famiglia e dei personaggi del quartiere, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Il ritorno de I Cesaroni si è aperto con numeri da capogiro: la prima puntata, andata in onda il 13 aprile, ha conquistato 3.486.000 spettatori e il 22,64% di share, con picchi che hanno sfiorato i 6.118.000 spettatori e il 29,5% sul pubblico individui. Sul target commerciale la serie ha raggiunto il 27,43%, mentre tra i 15-34 anni ha toccato addirittura il 40% di share, un risultato che racconta quanto questa storia attraversi davvero le generazioni. A fare il confronto con la concorrenza di quella serata, il distacco è stato netto: La Buona Stella su Rai1 si è fermata al 16,2% con 2.768.000 spettatori, mentre tutte le altre reti sono rimaste ben al di sotto, nessuna oltre l’8%.🔗 Leggi su Tutto.tv

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