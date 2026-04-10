Dal 13 aprile torna in televisione la famiglia più nota della Garbatella, con nuovi episodi de I Cesaroni su Canale 5. La serie, che ha riscosso successo in passato, presenta alcune novità, tra cui un ritorno alla storica

( a skanews) – I Cesaroni hanno anticipato la realtà, scherza Claudio Amendola, regista e interprete de I Cesaroni – Il Ritorno, dal 13 aprile su Canale 5. Amendola, a margine della presentazione della nuova serie, la settima, alla Garbatella, quartiere romano in cui è ambientata, ha risposto così a chi gli chiedeva come avrebbe fatto, nel caso di una nuova stagione, con i nuovi proprietari del locale che è parte integrante della serie. “I Cesaroni” su Netflix: cast e personaggi ieri e oggi. guarda le foto Dalla “Bottiglieria” al ristorante: la realtà supera la fiction. Il Bar dei Cesaroni infatti nella realtà ha cambiato gestione e dovrebbe diventare un’osteria, così come nella nuova serie la “Bottiglieria” di famiglia cambia formula e diventa ristorante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attesa è finita: dal 13 aprile la famiglia più famosa della Garbatella torna su Canale 5. Ma attenzione, perché al ritorno de I Cesaroni le sorprese non mancheranno, a partire dalla storica "Bottiglieria"

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