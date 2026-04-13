Ci siamo: da stasera, lunedì 13 aprile 2026, tornano “ I Cesaroni 7 – Il Ritorno “. La serie cult che ha appassionato milioni di telespettatori è pronta a ripartire con una nuova stagione che si preannuncia imperdibile. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: dal numero di puntate al cast! I Cesaroni 7 – Il Ritorno al via su Canale 5. L’attesa è finita: “ I Cesaroni 7 ” tornano da stasera, lunedì 13 aprile 2026, in prima serata su Canale 5 con la settimana stagione – una coproduzione RTI-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio e scritta da Giulio Calvani, Federico Favot e Francesca Primavera. A dodici anni esatti di distanza dall’ultima stagione, trasmessa tra il settembre e il novembre 2014, la famiglia della Garbatella torna in tv con dodici nuovi episodi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - I Cesaroni 7 – Il Ritorno su Canale 5 al via su Canale 5: cast, episodi e trama della serie cult

I Cesaroni 2026: cast completo, trama e novità del ritorno su Canale 5Il ritorno de I Cesaroni segna uno dei revival più attesi della televisione italiana.

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