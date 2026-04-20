Ludovico Fremont ha rilasciato un'intervista per parlare del ritorno della serie televisiva, affermando che il suo obiettivo è portare sorrisi agli spettatori. Ha commentato che le aspettative possono essere dannose e ha condiviso ricordi legati a Roma, alla nostalgia per le storie semplici e all’amore per programmi come Supercar e Baywatch. L’intervista, della durata di circa trenta minuti, si è concentrata su questa ripresa di una produzione molto seguita.

E poi Roma, la nostalgia, la normalità di certe storie e l'amore per Supercar e Baywatch. Mezz'ora di intervista con uno dei protagonisti della serie Mediaset (tornata col botto). C'era da aspettarselo. Il ritorno su Canale 5 de I Cesaroni è stato un successo. La prima serata ha raccolto davanti la tv oltre tre milioni di spettatori, superando il 22% di share. Prevedibile, e anche un filo confortante. Del resto, che piaccia o no, stiamo vivendo il revival di un'epoca (non così) lontana in cui tutto era ancora possibile. Magari non il migliore dei mondi ma, secondo Ludovico Fremont, un periodo certamente "bello". L'attore ha orgogliosamente ripreso il ruolo (amato) di Walter Masetti, tornando sul set della fiction insieme agli altri "storici" come Claudio Amendola (anche regista), Matteo Branciamore .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Cesaroni, intervista a Ludovico Fremont: "Siamo tornati per portare sorrisi. Le aspettative? Dannose"

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