L’attore noto per il suo ruolo in una serie televisiva ha recentemente rilasciato un’intervista in cui parla dei cambiamenti nella sua vita. Ha raccontato di aver lasciato alle spalle il desiderio di inseguire obiettivi e ora preferisce seguire il ritmo del suo tempo. Ha condiviso aspetti della sua vita, tra cui la passione per la poesia, il rapporto con la paternità e il percorso di scoperta personale.

Ci sono attori che restano impressi per un ruolo, e altri che sorprendono per il modo in cui scelgono di attraversare la vita: Ludovico Fremont è entrambe le cose. Volto amatissimo della serie I Cesaroni, ha conosciuto il successo giovanissimo, con la forza di una popolarità che travolge e confonde. Ma mentre molti lo ricordano solo come Walter, lui, in silenzio, ha portato avanti un viaggio ben più complesso: quello verso se stesso. Non ha scelto scorciatoie. Ha scelto di restare. Di ascoltarsi. Di fermarsi quando era il momento di farlo e di ricominciare quando il bisogno era più forte della paura. In questa intervista esclusiva per...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ludovico Fremont, l’intervista al Walter dei Cesaroni: “Oggi non inseguo più, cammino nel mio tempo”

Lelia Paglia, l’intervista alla Sharon dei Cesaroni: “Dietro la corazza c’è una persona molto più fragile”A guardarla oggi, mentre racconta Sharon, il personaggio che interpreta nella serie I Cesaroni – Il ritorno, dal 13 aprile su Canale 5, viene...

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