I Cesaroni - Il ritorno al via stasera su Canale 5 | la trama il cast e tutte le novità

Stasera su Canale 5 riprende la serie I Cesaroni con un nuovo episodio. La trama si concentra sugli sviluppi recenti delle vite dei personaggi principali, che sono tornati a vivere insieme dopo dodici anni. Il cast include attori storici e nuovi innesti, mentre alcune novità riguardano anche le dinamiche familiari e gli intrecci sentimentali. La serie riprende dove si era interrotta, con le vicende che si sono svolte nel frattempo.

Il giorno che milioni di fan in tutta Italia stavano aspettando da anni è finalmente arrivato. Stasera, lunedì 13 aprile 2026, prenderà il via su Canale 5 I Cesaroni - Il ritorno, la settima stagione della fortunata fiction di Mediaset a 12 anni dalla conclusione dell'ultima stagione, andata in onda su Canale 5 tra il settembre e il novembre 2014. A più di due anni dall'annuncio del ritorno sul set, dopo la scomparsa di Antonello Fassari e il no di alcuni dei protagonisti storici della serie, la famiglia più amata del piccolo schermo è pronta a riaprire le porte della sua casa e della celebre Bottiglieria nel quartiere romano della Garbatella con dodici nuovi episodi in onda nel corso di sei prime serate.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I Cesaroni - Il ritorno al via stasera su Canale 5: la trama, il cast e tutte le novità Le donne della Bibbia stasera su Canale 5: trama cast dell'ultima puntataQuesta sera vanno in onda gli ultimi episodi di Le donne della Bibbia, miniserie che racconta le origini della fede attraverso le storie di cinque... Una nuova vita da stasera su Canale 5: la trama, il cast, quante puntate andranno in ondaComincia stasera su Canale 5, alle 21:40 circa, Una nuova vita, la fiction che riporta Anna Valle sul piccolo schermo: scopriamo di cosa parla, quali...