Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata della serie, con protagonisti i membri della famiglia Cesaroni. La trama si concentra sulla decisione di Carlo di allontanarsi, senza fornire spiegazioni o giustificazioni, lasciando i familiari senza parole. La sua assenza porta a una serie di equivoci e disagi in casa, mentre Livia si impegna a mettere ordine tra le vicende che si stanno intrecciando.

Carlo dice no. Non spiega, non si giustifica, sparisce. E in casa Cesaroni, come si sa, un mistero non resta mai tale per molto. Giulio e Livia ci mettono un attimo a convincersi che dietro quel rifiuto di lavorare in bottiglieria si nasconda qualcosa di losco, e da lì in poi è un domino di conseguenze che nessuno aveva previsto. Stasera in tv alle 21.30 su Canale 5 arriva la seconda puntata di I Cesaroni – Il ritorno. Dopo il debutto trionfale della prima puntata, che ha conquistato oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e quasi il 23% di share portandosi a casa la leadership della prima serata, la serie diretta e interpretata da Claudio Amendola conferma di essere esattamente quello che il pubblico aspettava: calore, ironia, personaggi che sembrano vecchi amici.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carlo dice no e I Cesaroni si convincono del peggio. Stasera su Canale 5 la seconda puntata: equivoci, guai e Livia che mette tutto a soqquadro

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