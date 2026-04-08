Il 9 dicembre 2025, a Mosca, i rappresentanti di Ungheria e Russia hanno firmato un accordo in dodici punti, coinvolgendo il ministro degli Esteri ungherese e il ministro della Salute russo. La notizia è stata diffusa da Politico, che ha rivelato dettagli di un piano considerato segreto. Nel frattempo, il doppio atteggiamento della leader italiana si manifesta attraverso incontri pubblici con Zelensky e Orbán, evidenziando differenze di approccio in politica estera.

Il 9 dicembre 2025, a Mosca, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó e il ministro della Salute russo Mikhail Murashko firmano un piano in dodici punti. Energia, istruzione, sport, arte circense. Insegnanti di russo importati dall’est per le scuole di Budapest, scambi universitari, riconoscimento reciproco dei titoli. Il tutto siglato a margine della sedicesima riunione della Commissione intergovernativa russo-ungherese per la cooperazione economica, organismo attivo dal 2005, rimasto inattivo diciassette mesi esatti tra il novembre 2021 e il settembre 2024, e ripreso come se nel frattempo non fosse accaduto niente di rilevante in Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Elezioni in Ungheria, "firmato" da Budapest un piano di 12 punti con la Russia, intese su energia, commercio e cultura x.com

In queste condizioni nell'anno 2015 raggiunsi la meta attraversando Slovenia, Ungheria, Ucraina, Russia , Corea del Sud ,Giappone andata e ritorno in soli 2 mesi ed in solitaria 36.500 Km - facebook.com facebook