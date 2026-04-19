Palantir ha condiviso su X una lista di 22 punti, tra cui un'affermazione riguardante la Silicon Valley. Secondo il testo, questa regione avrebbe un debito morale verso il paese che ha favorito la sua crescita. La pubblicazione rappresenta un intervento diretto dell’azienda, senza ulteriori commenti o analisi da parte di terzi. La dichiarazione si inserisce in un quadro di discussione più ampio sul ruolo e le responsabilità della Silicon Valley.

La Repubblica Tecnologica, in breve. I 22 punti pubblicati su X da Palantir 1. La Silicon Valley ha un debito morale verso il paese che ha reso possibile la sua ascesa. L’élite ingegneristica della Silicon Valley ha un obbligo affermativo di partecipare alla difesa della nazione. 2. Dobbiamo ribellarci alla tirannia delle app. L’iPhone è il nostro più grande traguardo creativo, se non il coronamento del nostro successo come civiltà? L’oggetto ha cambiato le nostre vite, ma ora potrebbe anche limitare e vincolare il nostro senso del possibile. 3. La posta elettronica gratuita non basta. La decadenza di una cultura o civiltà, e invero della sua classe dirigente, sarà perdonata solo se quella cultura sarà capace di garantire crescita economica e sicurezza per il pubblico.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - La Repubblica Tecnologica: i 22 punti di Palantir

Perché le Big Tech investono miliardi nell’intelligenza artificiale

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