I 10 eventi imperdibili a Bologna dal 20 al 26 aprile 2026

Dal 20 al 26 aprile 2026, Bologna ospiterà una serie di eventi tra musica, spettacoli e intrattenimento nelle strade della città. Tra gli appuntamenti ci saranno concerti di artisti famosi della musica italiana e spettacoli di stand-up comedy. La città si anima con feste e concerti che coinvolgono sia le grandi star del passato sia artisti emergenti. La settimana si preannuncia ricca di iniziative per un pubblico vario e interessato alla scena culturale locale.

Bologna, 20 aprile 2026 – Un calendario ricco che prevede grandi icone della musica italiana, come Gianni Morandi e Patty Pravo o cantanti che uniscono le nuove generazioni come Chiello fino alla stand up comedy e feste nelle vie della città. Feste al Teatro Duse, lunedì 20 aprile. ll ritorno a Prato dell’acclamata compagnia di Berlino: in scena un matrimonio che sorprende e chiude in bellezza la stagione teatrale il prossimo weekend. Sconti a misura di famiglie e per under 25. “ Feste ”, portata in scena dalla compagnia Familie Flöz (Germania) è la favola visiva per adulti che andrà in scena al Teatro Duse lunedì 20 aprile. “Feste” sarà un racconto potente sulla felicità, ma soprattutto su ciò che si nasconde sotto la superficie del potere, del privilegio e dell’apparenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I 10 eventi imperdibili a Bologna dal 20 al 26 aprile 2026 Notizie correlate I 10 eventi imperdibili a Bologna dal 9 al 15 febbraio 2026Bologna, 9 febbraio 2026 – Bologna non aspetta il fine settimana per accendersi, ma distilla i suoi umori migliori lungo sette giorni di resistenza... Bologna, i 10 appuntamenti imperdibili dal 26 gennaio all'1 febbraioLa città in settimana propone un programma che non concede tregua, muovendosi con passo deciso tra i solchi della memoria e le vertigini del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Bologna dal lunedì al venerdì: cosa fare in settimana? I 10 migliori eventi; I 10 eventi imperdibili a Bologna dal 20 al 26 aprile 2026; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere; Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno. Pratello R’Esiste, sabato 25 aprileLa storica festa di strada torna ad animare via del Pratello per celebrare il 25 aprile all'insegna della partecipazione popolare e della memoria. Concerti, banchetti informativi e performance ... ilrestodelcarlino.it Duo Bucolico al Parco della Montagnola, venerdì 24 aprileIl cantautorato illogico d’avanguardia di Antonio Ramberti e Daniele Maggioli sbarca a Bologna per una serata all’insegna dell’ironia e del surrealismo. A partire dalle 21, il Duo Bucolico ... ilrestodelcarlino.it Trapani Bologna FR4302 e Trapani Saarbrucken FR5666, in ritardo, le uniche due partenze di oggi a Birgi con la pista dell'aeroporto chiusa dalle ore 06:00 per consentire l'effettuazione di lavori non differibili. Gli altri voli della giornata opereranno da Paler - facebook.com facebook Mettete sul telaio di Spalletti le gomme e il motore giusti Il commento del direttore Guido Vaciago su Juventus-Bologna #Juventus #Bologna #Tuttosport x.com