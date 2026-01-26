Bologna i 10 appuntamenti imperdibili dal 26 gennaio all' 1 febbraio

Scopri i dieci eventi principali a Bologna dal 26 gennaio all'1 febbraio. La città presenta un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra storia, cultura e innovazione, offrendo un'occasione per approfondire il patrimonio locale e vivere il presente. Un programma articolato che permette di esplorare diverse sfaccettature di Bologna, tra tradizione e contemporaneo, in un periodo ricco di iniziative e stimoli.

La città in settimana propone un programma che non concede tregua, muovendosi con passo deciso tra i solchi della memoria e le vertigini del contemporaneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, i 10 appuntamenti imperdibili dal 26 gennaio all'1 febbraio Bologna, cosa fare dal 5 al 12 gennaio. I 10 appuntamenti imperdibiliEcco un’introduzione adatta alle tue esigenze: Dal 5 al 12 gennaio, Bologna offre una serie di eventi e appuntamenti che arricchiscono il panorama culturale della città. 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 29 dicembre al 4 gennaioEcco una selezione di dieci eventi a Bologna dal 29 dicembre al 4 gennaio, tra concerti, spettacoli teatrali, feste e il tradizionale Vecchione. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdere; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Accordo tra Bologna Fiere e Multimedia Tre: un calendario di 15 appuntamenti per Modena Fiere; BOLOGNA: DUE GIORNI AL TPO PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE O RE, O LIBERTA’. Bologna, i 10 appuntamenti imperdibili dal 26 gennaio all'1 febbraioLa città in settimana propone un programma che non concede tregua, muovendosi con passo deciso tra i solchi della memoria e le vertigini del contemporaneo Bologna, 26 gennaio 2026 - La città, nella ... ilrestodelcarlino.it Bologna, cosa fare dal 19 al 25 gennaio. I 10 appuntamenti da non perdereAnche questa settimana in città passano riflessioni civili, grandi concerti, serate teatrali e fermenti artistici: si parte lunedì 19 con un momento di riflessione e dialogo in Salaborsa, per finire n ... ilrestodelcarlino.it Appuntamenti con la cultura, la buona cucina e la musica nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini. Ecco... Leggi l'articolo #Gastronomia - facebook.com facebook #PalazzoPepoli a #Bologna vi aspetta nei prossimi giorni con tanti appuntamenti tra arte, teatro e cultura popolare Trovate tutte le informazioni qui: palazzopepoli.it/calendario-eve… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.