I 10 eventi imperdibili a Bologna dal 9 al 15 febbraio 2026

Bologna si prepara a una settimana ricca di eventi. La città non aspetta il weekend per accendersi, ma vive già da giorni con musica, mostre e iniziative che animano i quartieri. Dal 9 al 15 febbraio, i bolognesi e i visitatori potranno partecipare a dieci appuntamenti imperdibili, tra concerti, esposizioni e incontri. La scena culturale locale non si ferma, mostrando tutta la sua vitalità e voglia di resistere.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Bologna non aspetta il fine settimana per accendersi, ma distilla i suoi umori migliori lungo sette giorni di resistenza culturale e incursioni sonore. La settimana che ci accompagna a metà febbraio si apre nel segno della memoria radicale, riportando in Salaborsa le frequenze clandestine di Radio Alice, per poi virare bruscamente verso il rigore visivo della Galleria Studio G7. C'è spazio per l'introspezione psicologica del giallo nipponico e per la brevità assoluta di dodici minuti di poesia, prima che i palchi della città si prendano la scena definitiva. Se il Dehon omaggia la Napoli 'blues' di Pino Daniele, l'Estragon e l' Arena del Sole diventano i poli di un corto circuito generazionale: dal punk demenziale degli Skiantos alla mistica teatrale di Giovanni Lindo Ferretti, fino all'energia globale di Machine Gun Kelly.

