Presentata come una vettura compatta di 4,15 metri di lunghezza, la Hyundai Ioniq 3 si distingue per un design con linee sportive e affilate, mai viste prima su un modello di questa categoria. La vettura si propone come un connubio tra un SUV e una hatchback, offrendo interni curati e dati tecnici che si collocano tra le principali caratteristiche del modello. La presentazione ufficiale ha svelato dettagli sullo stile e le specifiche tecniche del nuovo veicolo.

Si chiama Ioniq 3 ed è il quarto modello della gamma Ioniq di Hyundai, dopo la 5, la 6 e la 9. Come suggerisce la denominazione scelta, trattasi di un veicolo ben più compatto delle tre già note sorelle. La caratteristica è che non prende le sembianze di una classica hatchback e nemmeno quelle di un Suv di piccole dimensioni. Ioniq 3 vuole accompagnare con stile, grinta e personalità conducente e passeggeri da un punto A ad un punto B ingaggiando quello che in Hyundai chiamano "Art of Steel", traendo ispirazione dalla semplicità della lamiera e trasmettendo emozioni con curvature naturali. Arriverà in Italia nell’autunno 2026 a un prezzo non ancora comunicato, ma osservando la gamma elettrica del brand coreano possiamo ipotizzare che la sfida sia quella di stare sotto la soglia dei 30.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 3 tra Suv e hatchback: design, interni, dati tecnici

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