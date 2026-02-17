Hyundai Ioniq 1 | India polo produttivo per il mini-SUV elettrico sotto i 20.000 euro nuova piattaforma e costi ridotti

Hyundai ha scelto l’India come polo di produzione per il suo nuovo mini-SUV elettrico, chiamato Ioniq 1, che costerà sotto i 20.000 euro. L’azienda sta lavorando a una piattaforma innovativa che permette di ridurre i costi di produzione. Durante i test in India, il veicolo ha già mostrato un design compatto e funzionale, pensato per il mercato locale.

Hyundai Ioniq 1: La Sfida dell’Elettrico Accessibile Parte dall’India. Hyundai accelera la sua transizione verso l’elettrico con lo sviluppo di un nuovo mini SUV, avvistato in fase di test in India. Il prototipo, identificato con il codice HE1, potrebbe rappresentare la futura Ioniq 1, un modello entry-level destinato a un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro e a rivoluzionare l’accesso alla mobilità sostenibile nel mercato europeo. Un Nuovo Segmento per Ioniq: Oltre la Piattaforma E-GMP. L’avvistamento del prototipo, documentato da immagini diffuse da media cinesi, rivela una strategia ben precisa da parte del costruttore coreano.🔗 Leggi su Ameve.eu Nuove versioni dell’Ioniq 3: Hyundai svela dettagli del futuro elettricoLa Hyundai annuncia che la nuova Ioniq 3 arriverà sul mercato a novembre 2026. Byd ATTO 3 EVO, il SUV elettrico si aggiorna: nuova piattaforma, doppia trazione e ricarica a 800 VoltBYD presenta l’ATTO 3 EVO, il suo SUV elettrico aggiornato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prova Hyundai IONIQ 9: ho guidato il maxi-SUV. Ecco cosa penso davvero. È questa la piccola Hyundai Ioniq 1?Una piccola Hyundai camuffata è stata vista muoversi per le strade in India. Potrebbe essere la futura Ioniq 1, la piccola della gamma elettrica ... dmove.it Hyundai testa un nuovo mini SUV elettrico: potrebbe essere la futura Ioniq 1Il prototipo avvistato in India anticipa un possibile modello entry level con una nuova piattaforma. msn.com SALTO CON GLI SCI: Il futuro è in volo. Silenzio, aerodinamica e una spinta che sfida la gravità. Oggi il Team Omoda ci proietta nel domani con il design futuristico della Omoda 5. Ma il Team Hyundai risponde con la tecnologia pluripremiata della IONIQ 5: facebook La nuova Hyundai IONIQ 3 avvistata in Nord Europa durante i test invernali | Foto spia x.com