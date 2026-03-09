Hyundai Ioniq 6 | 570 km di autonomia e design rivoluzionario

La Hyundai Ioniq 6 si presenta con una carrozzeria più affusolata e interni aggiornati, offrendo un design rivoluzionario. La versione N Line AWD, dotata di una batteria da 84 kWh, garantisce un’autonomia di circa 570 chilometri. Il veicolo ha un prezzo stimato di circa 60 mila euro e si distingue per le prestazioni elevate rispetto alle versioni precedenti.

La Hyundai Ioniq 6 si presenta rinnovata, con una carrozzeria più affusolata e interni aggiornati. La nuova versione N Line AWD da 84 kWh promette prestazioni elevate a un prezzo stimato di circa 60.000 euro. Il modello, nato nel 2022, ha subito modifiche sostanziali al design e alla tecnologia. L’aggiornamento include batterie più capienti, che portano l’autonomia dichiarata a 570 km per la versione testata. Il coefficiente aerodinamico rimane eccellente a 0,21, garantendo efficienza energetica superiore. L’arrivo di questa berlina elettrica sul mercato italiano rappresenta un momento chiave per il settore automotive nazionale. Con una lunghezza totale di 493 cm, il veicolo offre uno spazio interno generoso, pur mantenendo un baule dalle dimensioni ridotte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hyundai Ioniq 6: 570 km di autonomia e design rivoluzionario Hyundai Tucson 2027: design ispirato a Santa Fe, solo ibrida e 100km di autonomia elettrica in plug-in.La Hyundai Tucson, uno dei modelli più apprezzati della casa coreana, subirà una profonda trasformazione nel 2027. Hyundai Ioniq 9, manifesto di comfort e innovazioneMILANO (ITALPRESS) – Vertice della gamma elettrica IONIQ, IONIQ 9 interpreta al massimo livello la visione “human-centric” di Hyundai, coniugando... 2026 Hyundai IONIQ 6 Facelift – Das neue Elektro-Design im Detail Contenuti utili per approfondire Hyundai Ioniq. Discussioni sull' argomento Hyundai Ioniq 6: Più affusolata, ma sempre comoda e svelta; Hyundai Ioniq 6, ha ancora tanta personalità ed è silenziosissima. Anteprima della nuova Hyundai Ioniq 6. Ora c'è anche in allestimento N LineAbbiamo potuto provare in anteprima la seconda generazione della Ioniq 6, che per la prima volta, nel listino, introduce l'allestimento N Line, un po' più sportivo ... dmove.it Hyundai Ioniq 6: una delle migliori berline elettricheLa berlina elettrica coreana si aggiorna con più autonomia, interni migliorati e un nuovo allestimento sportivo su base N Line ... msn.com Fuori il rumore del mondo, dentro solo quello che vuoi sentire. La Hyundai IONIQ 9 monta l'Active Road Noise Control (ANC-R): microfoni nell'abitacolo rilevano in tempo reale fruscii e rumore di rotolamento, e il sistema genera onde sonore opposte per cance - facebook.com facebook Hyundai Ioniq 9: tanta tecnologia a supporto del viaggio. Ecco la cancellazione del rumore x.com